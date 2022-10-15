Kütahya Belediyesi’nin UCLG’deki başarılı çalışmaları devam ediyor

2020 yılında Kütahya Belediyesi olarak başvurusu yapılan ve 2 yıl gibi kısa bir sürede yönetim kuruluna Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın sayman olarak kabul edildiği UCLG/MEWA (Dünya Belediyeler Birliği)’da, Kütahya Belediyesi başarılı çalışmalarını devam ettiriyor.

Geçtiğimiz yıl başarılı bir şekilde UCLG Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu’na ev sahipliği yapan Kütahya Belediyesi UCLG MEVA’daki etkinliğini artırarak sürdürüyor.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Güney Kore’nin Daejeon şehrinde düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği 7. Kongresi’ne katılım sağlayan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve beraberinde Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci, birçok ülkeden katılım sağlayan belediye başkanları ile temaslarda bulunarak, hem Kütahya’nın tanıtımını ön plana çıkartıyor hem de UCLG’nin hedefleri doğrultusunda görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Kütahya Belediyesi’nin, UCLG Aracı Şehirler Başkanlığı hedefi doğrultusunda UCLG-MEVA Kültür Komitesi Üyeliğine yapılan başvuru onaylandı. Sırası ile Kültür Komitesi Başkanlığı ve Aracı Şehirler Başkanlığı hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor.