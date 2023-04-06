Kütahya Belediyesi’nin deprem bölgesine yardımları devam ediyor

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yardımlarını bölgeye ulaştıran Kütahya Belediyesi, yine teknik personel desteğini bölgede sürdürüyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım, Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 15 personel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımı ile dualarla bölgeye gönderildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkanı Işık, “2 aylık süreyi dolduracağımız Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi için yardımlarımız devam ediyor. Kütahya Belediyesi olarak bugün 15 kişilik bir ekibimizi o bölgeye teknik hizmet ve destek vermek üzere yola çıkartıyoruz. Öncelikle yolları, bahtları açık olsun. Gönderdiğimiz ekibimiz ile beraber şu ana kadar Kütahya Belediyemizden deprem bölgesine, Hatay ilimiz ağırlıklı olmak üzere diğer illerimize gönderdiğimiz teknik personel sayımız 259’u buldu. Araç sayımız ise 52’yi buldu. Rabbim bir an önce o bölgedeki acıları dindirsin. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın dertlerini sona erdirsin. Arkadaşlarımıza sağlıkla sıhhatle gidip gelmeyi nasip eylesin. Kütahya Belediyesi olarak ilk günden bu yana destek olmaya devam ediyoruz. Halen belediyemizin alt katında Hilal Market ilimize gelen depremzedelerimize hizmet vermeye devam ediyor. Bayrama kadar bu hizmetimiz devam edecek. Ondan sonra tekrar değerlendirip bir üst katta aynı isim ile Hilal Market uygulamamız görev süremiz boyunca vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Deprem bölgesinde görev yapan tüm belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Rabbim acımızı dindirsin. Vatandaşlarımızın derdine deva olacak bu hizmetleri dergahında kabul eylesin. Hayırlı yolculuklar” ifadelerini kullandı.