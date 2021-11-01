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Kütahya Belediyesi’ne bir ödül daha

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Belediye Birliği’nin meclis toplantısından ödülle döndü.

KÜTAHYA 01.11.2021, 14:38
Kütahya Belediyesi’ne bir ödül daha

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Belediye Birliği’nin meclis toplantısından ödülle döndü.

‘Kentini Kendin Tasarla’ projesi ile ödül alan Başkan Işık, Kütahya’ya bu ödül ile önemli bir kazanım sağladıklarını ifade etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapıldı.

Toplantıda belediye başkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da yer aldı.

Toplantıya katılım sağlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘Kentini Kendin Tasarla’ projesi ile ödülünü, TBB Başkanı Şahin’in elinden aldı.

Alınan ödül ile Kütahya’da katılımcı belediyecilik anlayışının daha da yaygın bir hale geleceğini ifade eden Başkan Işık, özellikle Kütahya’da öğrenim gören binlerce üniversite öğrencisinin fikir ve somut tasarımlarıyla, gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın yanında kent yönetiminde doğrudan dahil olmalarını sağlanacağını ifade etti.

Projenin ilk etapta tarihi Germiyan Sokak’ta başlayacağını ifade eden Başkan Işık, ilerleyen süreçte kentin diğer noktalarını da kapsayacağını söyledi. UNESCO Şehirler Ağı’na Zanaat ve Halk Sanatları alanında Türkiye’den kabul edilen tek şehrin Kütahya olduğunu hatırlatan Başkan Işık; “Türkiye Belediyeler Birliği’nin açtığı Tabela başlıklı proje yarışmasına Kütahya Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü de başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan 162 proje arasından 10 proje ödüle layık görüldü. Bu 10 projenin birisi de Kütahya Belediyesine ait proje 500 bin para ödülünü kazandı. Özellikle Germiyan Sokağı ve diğer yeni yerleşime açılan bölgelerinde sokak düzenlemeleri konusunda proje detayları kamuoyu ile paylaşacağız. Bu projede ödül kazanmamıza sebep olan belediyemiz çalışanlarını ayır ayrı kutluyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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