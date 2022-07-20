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Kütahya Belediyesi’nden yaz kursu

Kütahya Belediyesi kent gençliğini teknolojik açıdan hem eğlendirmek hem de eğitmek amacıyla ücretsiz Gen-Z yaz kursu düzenledi.

KÜTAHYA 20.07.2022, 12:23
Kütahya Belediyesi’nden yaz kursu

Kütahya Belediyesi kent gençliğini teknolojik açıdan hem eğlendirmek hem de eğitmek amacıyla ücretsiz Gen-Z yaz kursu düzenledi.

Kütahya Belediyesi’nin roket bilimi, yapay zeka, metaverse, NFT ve e-spor alanlarında yine gençler tarafından kurgulanmış farkındalık odaklı eğitimleri içeren Gen-z yaz kursu başlıyor. İki hafta boyunca 25 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında 11.00-15.00 saatleri arasında Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan kursa 7-8-9-10 ve 11.sınıf öğrencilerinin katılımı bekleniyor.

Dört alanda farkındalık eğitimi, iki alanda seminer ve yine iki alanda uygulamalı faaliyeti kapsayan yaz kursuna 7-11. sınıf öğrencileri katılabiliyor.

Farkındalık eğitimleri, Uygulamalı Roket Bilimi, Uygulamalı E-spor, Metaverse ve NFT’yi tanıyalım, Yapay Zekayı Tanıyalım konularını içeriyor.

Seminerler, Dijital Verimlilik, E-spor Kariyeri konularında, Uygulamalı faaliyetler ise, E-spor Turnuvası ve Roketimi Tasarlıyorum konularında yapılacak.

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