Kütahya Belediyesi’nden yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikramı

Kütahya Belediyesi tarafından yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen aşure günü etkinliğinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık; Muharrem ayının hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Başkan Işık, “Kütahya Belediyesi aşure etkinliği için hepiniz hoş geldiniz. İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı, dinimizin ve geleneğimizin önemli aylarından birisi. Bu ayda da Kütahya Belediyesi olarak, Kütahyalı hemşerilerimize herhangi bir etkinlik düzenlemediler dedirtmemek için, geleneksel olarak başlattığımız aşure dağıtım törenimizi yeniden düzenledik. Geçen yıl pandemi tedbirleri nedeniyle bu etkinliği kısıtlı sayıda Cumhuriyet Caddesi girişinde yapmıştık” dedi.

Kütahya Belediyesi hizmet binası önünün bu tür etkinliklerde öncelikli merkez olarak kullanıldığını konuşmasında belirten Başkan Işık, “Gördüğünüz gibi artık Kütahya Belediyesi’nin etkinlikleri öncelikle bu merkezde yapılıyor. Çünkü Kütahya Belediyesi, Kütahya’nın malı, Kütahyalının malı. Bu yeşil alanlarda, oturma alanlarında hiçbir hizmet karşılığında ücret ödemeden, vatandaşımızın her türlü etkinliğini rahatça yapabileceği alana dönüştü. Sahne Senin Kütahya adı ile gençlerimiz müzikle ilgileniyorsa onu sergiliyorlar. Folklor varsa onlar geliyor. Eğitimci ise kurs veriyor. Aşure etkinliği düzenlemek isterse buyur düzenleyin diyoruz. Ama bugün ev sahibi belediyemiz. Ustalarımız glütensiz aşure olmak üzere lezzetli aşureler pişirdiler. Herkese afiyet olsun. Muharrem ayınızı kutluyorum. Rabbim birliğin ve beraberliğin sağlandığı, felaketlerin tekrar yaşanmadığı yeni günleri hep birlikte yaşamayı bizlere nasip etsin. Kütahya’mızda bir hedefimiz vardı. Birinci hedefimiz sosyal başarı sağlamak olarak söylemiştik. İşte onun için bu tür etkinlikleri halka açık, halkın içinde ve halkın katılımıyla bu merkezde yapmayı çok önemsiyoruz. Kütahya Belediyesi sizlerin emrinde” diye konuştu.