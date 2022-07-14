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Kütahya Belediyesi’nden gürültü eylem planı için anket

Kütahya Belediyesi ile Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan “Kütahya Gürültü Eylem Planı” çerçevesinde gürültü azaltım senaryolarının geliştirilmesi için bir anket çalışması düzenlendi.

KÜTAHYA 14.07.2022, 12:01
Kütahya Belediyesi’nden gürültü eylem planı için anket

Kütahya Belediyesi ile Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan “Kütahya Gürültü Eylem Planı” çerçevesinde gürültü azaltım senaryolarının geliştirilmesi için bir anket çalışması düzenlendi.

Ankette proje çalışmaları çerçevesinde teknik ekipler tarafından geliştirilen gürültü azaltım senaryoları ile ilgili görüş ve düşünceleri belirlemeye yönelik sorular yer alıyor.

“kutahya.bel.tr” adresi üzerinden tüm Kütahyalıların katılabileceği anket ile gürültü eylem planı raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacak.

Kütahya Belediyesi tarafından “Kütahya İli Gürültü Eylem Planı Anketi” oluşturuldu. Belediyenin internet sitesinden kent sakinlerinin bu çalışmaya katılımının sağlanması ve bu konuda bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Anket çalışması ile elde edilecek görüşler eylem planı çalışmalarına dahil edilerek Kütahya İli Gürültü Eylem Planı raporunun hazırlanması çalışmaları tamamlanacak. Raporun hazırlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayına sunulacak.

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