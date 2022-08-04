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Kütahya Belediyesi’nden görev şehitlerine vefa

Kütahya Belediyesi, görevleri esnasında meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybeden iki çalışanının adını yaşatma kararı aldı. Belediye Meclisi toplantısında gündeme gelen konu ilgili komisyonca görüşüldükten sonra tekrar meclis gündemine gelecek.

KÜTAHYA 04.08.2022, 11:52
Kütahya Belediyesi’nden görev şehitlerine vefa

Kütahya Belediyesi, görevleri esnasında meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybeden iki çalışanının adını yaşatma kararı aldı. Belediye Meclisi toplantısında gündeme gelen konu ilgili komisyonca görüşüldükten sonra tekrar meclis gündemine gelecek.

20 Haziran 2022’de Bahçelievler Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu vefat eden Ali Candan’ın ismi çalışırken vefat ettiği Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasındaki caddeye veriliyor.

Arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 5 Şubat 2022’de hayatını kaybeden itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi’nin adı da, Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu tarafından belirlenecek bir cadde yada sokağa verilecek.

Konunun önümüzdeki ay yapılacak Kütahya Belediyesi Meclis toplantısında karara bağlanması bekleniyor.

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