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Kütahya Belediyesinden bakım, temizlik ve yenileme çalışması

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mevsimsel bakım, temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.

KÜTAHYA 05.05.2021, 12:53
Kütahya Belediyesinden bakım, temizlik ve yenileme çalışması

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mevsimsel bakım, temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Kütahya’nın daha güzel bir çehreye kavuşmasına katkı sağlamak amacıyla Dumlupınar Mahallesi, çevre yolları orta refüjler ve Çamlıca’da çim biçme, çevre düzenlemesi ve mevsimsel bitki ve çiçek bakımlarını aralıksız sürdürüyorlar.
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