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Kütahya Belediyesi’nden asfalt atağı

Kütahya Belediyesince Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesinde yapımına başlanılan asfalt serim ön hazırlık çalışmalarının tamamlanarak asfalt kaplama işlemlerine başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 28.04.2021, 19:38
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Kütahya Belediyesi’nden asfalt atağı

Kütahya Belediyesince Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesinde yapımına başlanılan asfalt serim ön hazırlık çalışmalarının tamamlanarak asfalt kaplama işlemlerine başlandığı bildirildi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hava şartlarının asfalt serimi için uygun hale gelmesi ile birlikte, hızlı bir çalışma temposuna girdi. Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesinde geçtiğimiz hafta başlayan alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte asfalt kaplama işlemleri başladı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla Zafer Caddesi daha kaliteli bir yol imkanı sunacak. Planlanan program çerçevesinde tüm mahallelerde asfalt kaplama ve diğer yol bakım ve onarım işlemlerinin yapılacağı belirtildi.
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