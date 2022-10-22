Kütahya Belediyesi’nden 70 amatör spor kulübüne nakdi destek

Kütahya Belediyesi, 70 amatör spor kulübüne toplam 600 bin TL nakdi destekte bulunuldu. Törende konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, “2023 yılında, Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında bu şehre yakışan, bu şehrin evlatlarına uzatılan elin daha da uzayacağı 1 milyon Türk Lirasını sizlere söz veriyorum” dedi.

Şehrin evlatlarına sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Işık, “Görevi devraldığımızda 2018 yılı gelirlerinden belli bir payı 90 bin Türk Lirası yardım sözü verilmiş ama ödeyememişler. Gelir gelmez oradan başladık. O gün söz verdim ve bu yardım artarak devam edecek dedim. İkinci yılda 90 olan rakamı 200 bin Türk Lirasına çıkarttık. 2021 yılında 400 bin Türk Lirası yardımı amatör spor kulüplerimize dağıttık. Şimdi de 600 bin Türk Lirası yardımda bulunuyoruz. 90 bin Türk Lirasından buraya geldik. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında bu şehre yakışan, bu şehrin evlatlarına uzatılan elin daha da uzayacağı 1 milyon Türk Lirasını sizlere söz veriyorum. 90 bin Türk Lirasıyla devraldığımız desteği 11 kat artırarak 1 milyon Türk Lirasına yükseltiyoruz. Bunu yapacağız çünkü bu gençleri geleceğe doğru hazırlamamız lazım. 2019 yılında yardımda bulunduğumuz kulüp sayısı 45 iken şimdi 70’e yükseldi. Rabbim sayılarını artırsın, biz de daha çok gencimize destek olalım” ifadelerini kullandı.