Kütahya Belediyesi ve AIESEC arasında iş birliği

Kütahya Belediyesi, İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği (AIESEC) Kütahya Şubesi iş birliği ile ’Yeşil liderler’ projesi gerçekleştirecek.

Kütahya Belediyesi ile AIESEC Yeşil liderler projesi çerçevesinde iş birliğine gitti. Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, AIESEC Kütahya Şube Başkan Yardımcısı Şerif Mert Bilgiç’i ve beraberinde gelen Tunus, Fas, ve Sri Lankalı gönüllüleri ağırladı.

Proje çerçevesinde Tunus, Fas ve Sri Lanka’dan gelen gönüllüler, 1,5 ay boyunca Kütahya’da bulunan park ve bahçelerde gönüllü olarak çalışacak. Belediyeye ait tesislerde ve isteyen vatandaşların evlerinde konaklayan 18-30 yaş arası gönüllüler, Kütahya’nın daha yeşil olması için mesai harcayacak.

AIESEC ile yapılan ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Damcı, fedakarlıkları için gönüllülere teşekkür etti.