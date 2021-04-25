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Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları pandemi sürecinde de yalnız bırakılmıyor.

KÜTAHYA 25.04.2021, 05:08
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Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları pandemi sürecinde de yalnız bırakılmıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleştirilerek üç güne çıkartılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı süresince, sokak hayvanları tüm pandemi sürecinde olduğu gibi yine yalnız bırakılmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri beslenme noktalarına giderek sokak hayvanları için yiyecek bıraktılar.
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