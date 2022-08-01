Kütahya Belediyesi ile Makedonya-Gostivar Belediyesi kardeş belediye oldu.

Makedonya’da protokol imza törenine katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehirde bazı temaslarda bulundu ve Gostivar Yenimahalle Camii’nin açılış programına katıldı.

Başkan Işık, Makedonya ziyaretine ilişkin "Makedonya-Gostivar Belediyesi ile Kardeş Belediye Protokolümüzü imzalayıp ecdat yadigarı Balkan topraklarını görme imkanı bulduk. Gostivar Yenimahalle Camiinin restorasyon sonrası açılış programına katılıp Uluslararası Vizyon Üniversitesini ziyaret ederek işbirliği yapılabilecek alanlarla ilgili istişarelerde bulunduk.

Gostivar ziyaretimizde bizlere ev sahipliği yapan kardeş Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza, Belediye Meclisi Başkanımıza ve Belediye Meclisi üyelerimize, rektör vekilimize ve tüm dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Şehirlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.