Kütahya Belediyesi, Hatay’a yeni bir ekip daha gönderdi

Kütahya Belediyesi, Hatay’da görev yapmak üzere yeni bir ekibi bölgeye gönderdi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği sağlayan belediye, bugün de Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 11 kişilik ekibi Hatay’da görev yapmak üzere yolcu etti.

Kütahya Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki illerimizi etkileyen deprem felaketinin ardından bölgedeki çalışmalar devletimizin tüm kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sosyal yardım kuruluşlarıyla birlikte devam etmektedir. Belediyemizin bölgede çalışan ekiplerine ek olarak 11 kişilik yeni ekibi yola çıkarıyoruz. Bu ekibimizle beraber bölgeye gönderilen nitelikli personel sayımız 210’u buldu, araç sayımız da 46’yı buldu. Rabbim sağlıkla, sıhhatle gidip gelmeyi ve hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin. Allah memleketimize ve milletimize bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Bu süreçte ilimize gelen depremzedelerimize yardımlarımız devam ediyor. Belediyemizde açtığımız Hilal Market aracılığıyla ilimize gelen depremzedelerimize, vatandaşlarımızın getirdiği yardımların dağıtılması suretiyle desteğimizi sürdürüyoruz. Yardım eden tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.