Kütahya Atletizm Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu

Kütahya Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı, Adana’daki Kulüplerarası U18 Türkiye Kros Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Kütahya Belediyespor bünyesinde Kulüplerarası Yıldızlar U18 Bölgesel Kros Liginde mücadele eden atletizm takımı, ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştı. Adana’da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası’nda Kütahya Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları Ali Rıza Ersoy, Murat Köse, Mehmet Ersoy gösterdikleri başarı ile Türkiye üçüncüsü oldu. Kütahya’nın ve Kütahya Belediyesinin adını Türkiye’ye duyuran sporcuları tebrik eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek genç atletleri başarılarının devamını diledi.