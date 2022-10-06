Kütahya Atatürk Anadolu Lisesinin Konferans Salonu yenilendi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İrfan Kanık’ın katılımıyla Atatürk Anadolu Lisesinin yenilenen konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Bakanlığın destekleriyle koltukları yenilenen, okul idaresinin öncülüğünde öğrencilerle beraber badanası yapılıp eksikleri giderilen konferans salonunda, okulda atıl vaziyette bulunan birçok malzeme "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, açılıştan sonra, bu sene girecekleri YKS ile ilgili 12. sınıf öğrencilerine bilgi verdi. Motivasyon konuşmasının ardından Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğretmenlerle de bir araya gelen Başyiğit, öğretmenlerle sohbet edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.