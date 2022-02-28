Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Türkiye Şampiyonluğu

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye Liseler Arası Gençler Boks Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Karabük’te düzenlenen Liseler Arası Gençler Boks Şampiyonası B Grubunda mücadele eden, Kütahya Merkez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emir Cihan Kaya 75 kiloda Türkiye şampiyonu, Mustafa Burak Kaya ise 70 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.