Kütahya AK Parti’de deprem felaketinde yapılan faaliyetler masaya yatırıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nca yapılan olağan yönetim kurulu toplantısında deprem felaketinde teşkilat olarak yapılan faaliyetler ele alındı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ”Kadın Kolları ve Merkez İlçe Başkanlarımızla birlikte, yönetim kurulu üyelerimizin katılımlarıyla yapılan toplantıda, büyük deprem afetinde teşkilat olarak yapılan faaliyetler ele alındı. Bölgede oluşturulan koordinasyon merkezi çalışmaları ve yapılan yardımlar hususunda bilgi alışverişi gerçekleştirildi” dedi.