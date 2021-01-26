Kütahya, afetlere hazır hale getiriliyor

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ile Kütahya’nın afet ve tehlike riski tespit edilerek riskin en aza indirilmesine yönelik yol haritası belirlenecek. Vali Ali Çelik, “Afetlere hazır olmak bir tercih meselesi değil, zorunluluk. Kaynaklarımızı, afetleri önlemek ve riskleri en aza indirmek için kullanmalıyız” dedi.

Kütahya, İl Afet Risk Azaltma Planı ile afetlere dayanıklı ve dirençli bir şehir haline getirilecek. “Afet Eğitim Yılı” çalışmaları kapsamında 2021’de Kütahya’da 350 bin kişiye “Afet Farkındalık Eğitimi” verilecek.

Kütahya Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında bir araya geldi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun’un bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda; İl Afet Risk Azaltma Planı ve “Afet Eğitim Yılı” kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı ile Kütahya’nın afet riskleri tanımlanacağını, riskleri azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemlerin belirlenerek ilgili tüm paydaşlarla birlikte yol haritası çıkarılacağını kaydeden Vali Ali Çelik, “Afet yalnızca AFAD’ın çözebileceği, AFAD’la sınırlandırılmış bir alan değil. Bu görevin kurumsal bir ayrımı yok, herkes görev alacak” dedi.

“350 bin vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi vereceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edildiğini belirten Vali Ali Çelik, “İlimizde 350 bin vatandaşımıza “Afet Farkındalık Eğitimi” vermeyi hedefliyoruz. Bizler de bu eğitimin, içselleştirmenin ve dönüşümün bir parçası olmalıyız” diye konuştu.

Kütahya’nın deprem bölgesinde olduğunu ifade eden ve depreme dayanıklı yapı stokunun önemine dikkat çeken Vali Çelik, “Kütahya için depreme hazırlıklı olmak bir tercih meselesi değil, zorunluluk. Yapı stoku, binaların risk potansiyelinin belirlenmesi öncelikli konularımızdan biri olmalı” dedi.

“Geleceğe bugünden yatırım yapmalıyız”

Depremin ekonomik sonuçlarına da dikkat çeken Vali Çelik, “Gelecek için bugünden yatırım yapmalıyız. Kaynaklarımızı, afetleri önlemek ve riskleri en aza indirmek için kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Vali Ali Çelik’in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Vali Yardımcısı Aydın Börü, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.