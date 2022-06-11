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Kütahya Adnan Menderes Ortaokulunda Görsel Sanatlar sergisi açıldı

Kütahya Adnan Menderes Ortaokulunda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri Hüseyin Hakan Durum, İrfan Kanık, Rıdvan Acar ve Zeki Atik’in katılımlarıyla "Görsel Sanatlar Sergisi" açıldı.

KÜTAHYA 11.06.2022, 15:36
Kütahya Adnan Menderes Ortaokulunda Görsel Sanatlar sergisi açıldı

Kütahya Adnan Menderes Ortaokulunda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri Hüseyin Hakan Durum, İrfan Kanık, Rıdvan Acar ve Zeki Atik’in katılımlarıyla "Görsel Sanatlar Sergisi" açıldı.

Sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı üç boyutlu çalışmalar, atık materyallerle yapılan çalışmalar, hayal gücünü ifade eden çalışmalar yer aldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Semra Aksoy sergiye katılanlara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sergi ziyaretinin ardından, gelen misafirlere, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan ikramlar sunuldu.

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