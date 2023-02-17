Kütahya 30 Ağustos OSB’den İnşaat Mühendisi Halil Kocagöz’e deprem bölgesinde görev

Hasar Tespit Komisyonu tarafından afet bölgesindeki binaların kontrol çalışmalarında görevlendirilen Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi İnşaat Birim Amiri İnşaat Mühendisi Halil Kocagöz deprem bölgesine uğurlandı.

Konuyla ilgili Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesinden yapılan açıklamada,” Deprem sonrası bölgede yürütülen çalışmalar çerçevesinde, hasar tespit komisyonu tarafından binaların kontrol çalışmalarına dahil olmak üzere görevlendirilen İnşaat Birim Amirimiz İnşaat Mühendisi Halil Kocagöz’ü afet bölgesine uğurladık” ifadelerine yer verildi.