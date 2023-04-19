Kütahya 30 Ağustos OSB’de yönetim kurulu toplantısı

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner öncülüğünde OSB Müdürlüğünde gerçekleşti.

Konuyla ilgili Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesinden yapılan açıklamada,” Yönetim kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner öncülüğünde OSB Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Yönetim kurulu üyeleri ve OSB Müdürü Murat Demir’in katılımı ile devam eden toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. Alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.