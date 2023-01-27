Kütahya 30 Ağustos OSB yönetimi yatırımcılarla temaslarını sürdürüyor

Firma ziyaretlerine devam ederek yatırımcılarla temaslarını sürdüren Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi yönetimi en son Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’ni ziyaret etti.

Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri ve OSB Müdürü Murat Demir, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Levent Öncel’i ziyaret etti.

Karşılıklı yapılan görüşmelerde, Kümaş Manyezit maden üretim sahaları ve faaliyetleri hakkında gerekli bilgi aktarımı sağlandı.