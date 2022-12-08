Kütahya 30 Ağustos OSB, “Sanayide Yeşil Dönüşüm“ seminerine katıldı

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yetkilileri, sanayicilerin ve ilgili katılımcıların verimli temiz üretim konusundaki farkındalıklarını arttırmak ve sanayide yeşil dönüşüm sürecine dikkati çekmek amacıyla Ankara’da düzenlenen, “Sanayide Yeşil Dönüşüm“ seminerine katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, “30 Ağustos OSB olarak Başkentte düzenlenen, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou, Büyükelçi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, Ulusal IPA Koordinatörü Faruk Kaymakcı, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılımıyla gerçekleşen, sanayicilerin ve ilgili katılımcıların verimli temiz üretim konusundaki farkındalıklarını arttırmak ve sanayide yeşil dönüşüm sürecine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen, ’Sanayide Yeşil Dönüşüm’ seminerinde bizde yerimizi aldık” dedi.