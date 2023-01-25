Kütahya 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir: "Amacımız kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek”

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Murat Demir, sahada yapılacak çalışmalar ile ilgili istişarede bulunmak üzere Devlet Su İşleri Şube Müdürü İbrahim Kavak‘ı ziyaret etti.

30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir ile Devlet Su İşleri Şube Müdürü İbrahim Kavak arasında yapılan görüşmede daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek adına, saha ortamında da gerekli incelemeler yapılarak süreç hakkında değerlendirmede bulunuldu.