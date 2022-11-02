Kütahya 30 Ağustos OSB Başkan Vekili Mahmut Öztaş: "Çırak ve stajyerler, işletmelerin geleceğidir"

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Mahmut Öztaş, "Bizlere, 30 Ağustos OSB’ye, Kütahya’ya, ülkemize ve devletimize güvenin. Yatırım yapın. Üretin, istihdam sağlayın. Biz büyük bir ülkeyiz" dedi.

OSB’nin tamamlanan, devam eden, planlanan iş ve işletmelerle ilgili bilgilendirme toplantısında konuşan Öztaş, çırak ve stajyerlerin, işletmelerin geleceği olduğunu dile getirdi.

30 Ağusta OSB’nin Kütahya’nın gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Öztaş, "Kendi yatırımcımıza yönelik bir genişleme çalışması başlatıldı. Zaten talebimizde o yönde. Öncelikle yapılacak yeni genişleme bölgesinde mevcut firmalarımızın genişleme taleplerine yönelik parsel oluşturma gibi bir çabamız var hepimizin. Sonra kalan kısmın en değerli hem Kütahyamıza hem de OSB’mize yakışacak türde yatırımcılarımızı seçeceğiz ve katma değeri yüksek Kütahyamıza faydalı firmalar olması yönünde yönetimimizin ve valiliğimizin bu konuda bilgisi ve tecrübesi var. Biz bu konuda olabilecek her türlü katkıya açığız. Bizim yatırımsal anlamda da büyüme anlamında da şimdiki ve daha önceki yönetimler olsun ciddi anlamda bilgi ve tecrübeye sahibiz. Biz OSB olarak en hızlı gelişen ve büyüyen OSB biziz emsali bile yok bu konuda. 2007’de kurulan OSB’miz 2011’de çalışmalara başlayıp 2016 yılında parselizasyonu bitirip şuanda 25 faaliyette, 10 inşaatı devam eden firmamız var inşallah ORKÜSAN Kooperatifi de bittiği zaman Kütahya 30 Ağustos OSB’nin ciddi anlamda şekli şemalı da değişecek" diye konuştu.

"Mesleğin değerli olduğunu hissettirmeliyiz"

İşletme sahiplerini çağrıda bulunan Öztaş, "Ara eleman yetiştirme konusunda da genişleme bölgesinde bir mesleki eğitim merkezide bizim OSB’miz yapar. İster devlet isterse de kendi imkanlarımız ile yapmak istiyoruz. Çünkü Kütahya’nın gelişiminde en önemli pozisyonu alacak elemanlar ara elemanlardır. Çünkü içinde eleman olmayınca fabrika çalışamaz yani hem mesleki eğitim merkezinden gelen stajyerlere, hem de çıraklık eğitimden gelen stajyerlere fabrikalarınızı açın onlara da mesleğin değerli olduğunu hissettirecek. Böylelikle manevi katkıyı sağlarsak biz geleceğimizi garanti altına almış oluruz. Şuan çırağa verilen para geleceğe verilen bir para. Onlar bizim geleceğimiz. Fabrikalarımızda pandemi sürecinde stajyer ve çırak kabul edilmediği gibi görüşler vardı. Artık pandemide belirli noktaya geldi. Çıraklar ve stajyerler bizler için gerçekten bir gelecek onlara fabrikalarınızın kapıların açın" ifadelerini kullandı.