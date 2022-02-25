Kütahya 1413 kitabı yayımlandı

Kütahya’da geçen tarihi çocuk kitabı serisinin ilk kitabı, "Kütahya 1413: Hekim Sinan’ın Tedavisi" raflardaki yerini aldı. 600 yıl önceki Kütahya’ya ait çizimler içeren ve yanında harita hediyesi ile birlikte satılan kitap için gerçek tarihi kaynaklar kullanılarak çocukların seveceği bir hikaye oluşturuldu. Kütahya’da yazılan, tasarlanan ve yayımlanan ve Kütahya’da geçen olayların anlatıldığı bu kitap, Türkiye çapında tarih sever herkesin beğenisine sunuldu.

Kitabın yazarı Kütahyalı arkeolog Ensar Bekir Nazlı, kitapta geçen olayların ve yerlerin gerçek, karakterlerin ve diyalogların kurgu olduğunu söyledi. Kitabın ortaya çıkmasında İsmail Hakkı Uzunçarşılı eserleri başta olmak üzere Prof. Dr. Kadir Güler hocanın çalışmaları dahil 20’den fazla kaynak kullanıldığını belirtti. Çocuklara hitap eden bir kitap olsa da tüm Kütahyalıların severek okuyacağını söyleyen Nazlı, her Kütahyalının bilmek isteyeceği tarihi gerçeklerin çocuk kitabı üslubunda anlatıldığını söyledi.

Kütahya’nın 600 yıl önceki hali sanal olarak gezilebilecek

Kitabın yayınevinin sahibi ve kitaptaki çizimleri yapan Abdullah Reha Nazlı, Kütahya 1413 için 600 yıl önceki Kütahya’nın aynen modellendiğini söyledi. Tarihi kaynaklarda geçen tasvirlerden ilhamla Ahmet Yakupoğlu atmosferinin yüzyıllar öncesinin tasarlanmasında yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca kutahya1413.com web sitesinde Kütahya’nın 600 yıl önceki hali sanal olarak gezilebilecek. Ayrıca kitabın çizgi film çalışmaları da sürüyor.

"Kütahya, tarihi mekan gezmek için gelinen bir şehir olmalı"

Abdullah Reha Nazlı, kitapla birlikte Kütahya müzelerinde ve özellikle Ulu Cami civarında çocuklar başta olmak üzere Kütahyalı ziyaretçilerin artacağını, Kütahya’nın şehir dışından sıklıkla tarihi mekan gezmek için gelinen bir şehir olmasının amaçladığını söyledi. Kütahya’da hiçbir şehirde olmayan şekilde tarihi altyapının el değmemiş olma sayesinde korunduğunu söyleyen Nazlı, tarih kitaplarında vaha, cennet olarak adlandırılan Kütahya’nın unutulmuş önemine rağmen hala tarih sever biri için büyük bir atmosfer taşıdığını söyledi.

Kütahya 1413, 10 kitaplık bir hikaye içeriyor ve her kitapta o dönemki tarihin başka bir önemli kısmı konu edilecek. Kitaplar ilerledikçe Kütahya ile ilgili çizimler gelişerek tüm Kütahya gezilmiş olacak. 1413, tarih kitaplarında Fetret Devri’nin bitmek üzere olduğu, Osmanlı Devleti’nin doğuda Karamanoğulları ve batıda Sırplar ve Bizans ile mücadele verdiği bir dönem. Çelebi Mehmet, büyük mücadele ortasında hastalandığında Osmanlı hekimlerinin çare bulamadığı hastalığına Germiyanoğlu’ndan destek ile dönemin en ünlü hekimi Hekim Sinan yardım ediyor. Kitapta o dönemki bu olaylar roman şeklinde işleniyor. Kitap internet üzerinden de satın alınabiliyor.