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Kütahya 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları iftarda buluştu
Kütahya’da 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları için iftar programı düzenlendi.
KÜTAHYA 27.04.2022, 10:27
Kütahya’da 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları için iftar programı düzenlendi.
İftar programına, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy, Destek Hizmetleri Başkanı Muhammed Zahid Kaya ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Buttan ile 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları katıldı.