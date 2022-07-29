Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi’nden tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri

Türkiye’nin örnek kurumlarından olan Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde her fırsatı değerlendirdiği bildirildi.

Vali Ali Çelik’in destekleri ve Merkez Müdürü Tamer Yiğit’in koordinatörlüğünde özveriyle çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları,112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerinin tek numara altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Tüm acil numaraların tek bir numarada bir araya geldiği sistemin daha iyi tanıtılması, küçük yaşta farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla, eğitim öğretim yılı boyunca okullarda etkinlikler düzenlendi.

Okulların yaz tatiline başlamasıyla camilerde açılan Kur’an-ı Kerim Kursları da 112 tanıtım alanlarından biri oldu. Camileri dolduran çocuklar da artık "112" faaliyetleri konusunda bilgi sahibi oldular.

Gerçek ihtiyaç sahiplerinin aramalarına engel olmamak için asılsız ihbarların önüne geçme bilinci kazandırılması amacıyla hayata geçirilen “Tek Numara 112 Projesi” çerçevesinde Kütahya İl Merkezindeki Bilali Habeşi Cami’nde devam eden Yaz Kur’an Kursu’nda öğrencilerle buluşan 112 görevlileri, 112 hattının hangi durumlarda aranması gerektiği, gereksiz aramanın bir hastanın ölümüne yol açabileceği konularında bilgilendirmeler yaptı.