Kuşlar için buğday dağıtıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde zabıta ekipleri tarafından kuşlar için ilçenin belli noktalarına buğday bırakıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ’’Ekiplerimiz, soğuk havalarda sokak hayvanlarının beslenmesi kadar, zorlu kış gününde kuşları da unutmadılar. Belediye görevlilerimiz, ilçemizin muhtelif alanlarına kuşların beslenmesi için buğday bıraktı. Ayrıca Hükümet Konağı önündeki alana güvercinler için buğday bırakıldı. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek’’ ifadeleri kullanıldı.