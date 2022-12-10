"Kurum olarak öğrencilerimizin yanındayız"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi İnovasyon ve Liderlik Topluluğu Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak üniversite öğrencilerine her zaman destek olacaklarını ifade etti. İkamet Kart Projemiz ile üniversite öğrencilerimizin şehrimize ikametlerini aldırmasıyla şehir nüfusunun ilk kez 250 binin üzerine çıkmasını sağladıklarını vurgulayan Işık, Kütahya Belediyesi olarak vatandaşların her konuda ön plana çıkması amacıyla hizmet ettiklerini belirtti.

Yedigöller projesinin detaylarına değinerek konuşmasına devam eden Başkan Işık, “Vizyon projemiz olan Yedigöller, bölgenin ve Türkiye’nin en büyük parklarından birisi olacak. Toplam 355 bin metrekarelik uygulama alanına sahip. Orada Kütahya’da yok dediğiniz her şey var arkadaşlar. Allah’ın izniyle ulusal ve uluslararası her türlü festival ve fuarın da yapılabileceği çok geniş bir alana kavuşuyoruz” dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnovasyon ve Liderlik Topluluğu toplantısına katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Işık, topluluğun yapacağı her türlü faaliyete destek olacaklarını bir kez daha belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.