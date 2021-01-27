Kurtuluş Savaşı Dumlupınar’da hayat bulacak

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine yapılacak olan Diorama Müzesi’nin yeri belirlendiği, kamulaştırma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ’’Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Dumlupınar’ı hızlı bir şekilde hak ettiği görünüme kavuşturup geleceğe taşımalıyız. Kurtuluş Savaşı’nı zafere taşıyan Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinin tanınırlığını artırmak, tarihi ve turistik potansiyelin etkin kullanılarak il ve ilçe ekonomisine fayda sağlamak amacıyla Kütahya Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında Dumlupınar Şehitliği karşısındaki araziye yapılması planlanan, Kurtuluş mücadelesinin 3 boyutlu modelleme tekniğiyle anlatılacağı Dumlupınar Diorama Müzesi için kamulaştırma ve proje çalışmaları başlatıldı’’ dedi.

Vali Ali Çelik başkanlığında Dumlupınar Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile kurul üyeleri katıldı. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca hazırlanan çalışmalar hakkında kurul üyesi Kutyar Özer, katılımcılara bilgiler verdi.

Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı’nın Dumlupınar’da yazıldığını belirten Vali Ali Çelik, “Dumlupınar; bir milletin vatanına ve bayrağına canı pahasına sahip çıktığı yerdir. Dumlupınar; birlikte üzülüp birlikte sevinen, birlikte savaşan insanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ davetiyle millete dönüştüğü yerdir. Kurtuluş Savaşı’nın hikayesi bu birlik ve beraberliktir. Bu anlamda Dumlupınar millet olma duygusunu pekiştirecek bir alandır. Çalışmalarımızı bu zeminde oluşturmalı, bir vatandaşımız Dumlupınar’a geldiğinde bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu hissedebilmeli ve zaferin gururunu yaşayabilmeli. Dumlupınar, hak ettiği görünüme bir an önce kavuşturulmalıdır. Dumlupınar’ın ruhuna, maneviyatına, geçmişine ve geleceğine uygun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın bir parçası Diorama Müzesi. Kahramanlık destanının 3 boyutlu modelleme tekniğiyle anlatılacağı müzede, o zorlu koşullara rağmen verilen mücadeleyi hissettirme çabasında olacağız Projelerimizi bir an önce hayata geçirip tarihi mekânlarımızı hak ettiği görünüme kavuşturmalı ve ilimize, ilçemize ekonomik anlamda da fayda sağlamalıyız” dedi.

İstişare Toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.