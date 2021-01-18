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Kurt köpeği yavruları donmaktan son anda kurtarıldı
Kütahya’nın Simav ilçesinde, yoğun kar yağışının etkili olduğu bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası Mesire Alanı’nda, donmak üzere olan 6 kurt köpeği yavrusu, hayvan sever vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
KÜTAHYA 18.01.2021, 10:51
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, yoğun kar yağışının etkili olduğu bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası Mesire Alanı’nda, donmak üzere olan 6 kurt köpeği yavrusu, hayvan sever vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Kurtarma görüntülerini telefonuna kaydeden hayvan sever Ömer Dilmaç, Gölcük Mesire Alanı’ndaki taş konak evlerinin yapımı sırasında yavru köpekleri bulduklarını belirterek, donmaktan son anda kurtardıklarını ifade etti.Simav Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen köpek yavrularının, geçici hayvan barınağında tedavi ve koruma altına alındığı bildirildi.
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