Kursiyerlerden yangın bölgesindeki ailelere kıyafet desteği

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Aslanapa İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlara yönelik düzenlenen “Kadın Giyim ve Modelist Yardımcılığı” kursunda dikilen kıyafetlerin yangın bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Manavgat İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

Aslanapa İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadınlara yönelik düzenlenen “Kadın Giyim ve Modelist Yardımcılığı” kursunu ziyaret eden Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, kursiyerler tarafından dikilen kıyafetlerin yangın bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müdür Kamil Uçan,” Bu hassasiyetten dolayı kursiyerlere ve ilgililere teşekkür ediyorum. Kursumuzda 15 kursiyer tarafından dikilen kıyafetler, ülkemizde son günlerde yaşanan orman yangınlarından dolayı, yangın bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere koliler halinde Manavgat İlçe Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü’ne ulaştırılmaktadır. İŞKUR kırsal alanlarda işsizlikle mücadele etme, meslek edindirme, istihdamın korunması ve arttırılması için hizmetlerine devam etmekte olup, sosyal projelere de desteğini sürdürmektedir. Kurum olarak kurs sonucunda başarı ile mezun olanlara ilgili sektörlerde iş bulma konusunda yardımcı olacağız” dedi.

Meslek edinme ve topluma hizmet edebilme onurunu yaşadıklarını belirten kursiyerler, kursun açılmasına destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile kumaş bağışında bulunanlara teşekkür ettiler.