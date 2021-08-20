banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hidayet Türkoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
Hidayet Türkoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
İBB'nin WhatsApp hattı hizmete girdi
İBB'nin WhatsApp hattı hizmete girdi
İMAMOĞLU: “ŞU ANKİ GİDİŞAT, BİZİ MUTSUZ ETMEKTE”
İMAMOĞLU: “ŞU ANKİ GİDİŞAT, BİZİ MUTSUZ ETMEKTE”

Kureyşler barajında su ürünleri denetimi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, su ürünlerin korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Kureyşler barajında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından denetim yapıldı.

KÜTAHYA 20.08.2021, 15:10
Kureyşler barajında su ürünleri denetimi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, su ürünlerin korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Kureyşler barajında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından denetim yapıldı.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Görevli ekiplerimiz tarafından su ürünleri kontrol ve denetim programı kapsamında denetimler gerçekleştirildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde ilçe müdürlüğü ekiplerince denetimler aralıksız devam edecektir. Kontrol ve denetim faaliyetleri aralıksız sürecek olup kaçak su ürünleri avcılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak olup avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerine el konulacaktır" denildi.

Yorumlar (0)
31°
açık