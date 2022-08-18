Kur’an Kursu öğrencilerine piknik

Kütahya Emir Sultan Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencilere yönelik piknik etkinliği düzenledi.

Yoncalı’daki etkinlikte öğrenciler arası çeşitli yarışmalar ve sportif faaliyetler düzenlendi.

Emir Sultan Kur’an Kursu yöneticisi Mehmet Oruç, piknik etkinliğinin Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın da iştirak ettiğini ifade etti.

Etkinlik, çeşitli ikramların ardından sona erdi.