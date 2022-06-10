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Kur’an kursu öğrencilerine mezuniyet programı

Kütahya Yunus Emre İlkokulu’nda 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencileri için yıl sonu mezuniyet programı düzenledi.

KÜTAHYA 10.06.2022, 13:41
Kur’an kursu öğrencilerine mezuniyet programı

Kütahya Yunus Emre İlkokulu’nda 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencileri için yıl sonu mezuniyet programı düzenledi.

Okul Müdürü Kadir Değirmen, programın hazırlanmasında emeği geçen hocalara ve katılım sağlayan velilere teşekkür etti.

Değirmen, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yolları, bahtları her zaman açık olsun. Ben tüm ailelerimize çocuklarını bizlere emanet ettikleri için ekibim hem de kendim adına yürekten teşekkür ediyorum. Bizler de onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya özen gösterdik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, ailelere ve çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin katılım belgesi ve hediyeleri Müdür Kadir Değirmen tarafından takdim edildi.(EFE-)

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