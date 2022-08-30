Kütahya Emir Sultan Kur’an Kursu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret etti.

Kur’an kursu öğrencileriyle kuruluş ve kurtuluş mücadelesinin geçtiği Dumlupınar şehitliğini ziyaret ettiklerini söyleyen Kur’an Kursu yöneticisi Mehmet Oruç, ”Şehitlikte şehitlerimiz için birlikte Kur’an okuyup dualar ettik. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.