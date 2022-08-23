banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Bülent Korkmaz: “VAR’daki hakemde sıkıntı var”
Bülent Korkmaz: “VAR’daki hakemde sıkıntı var”

Kundukviran yollarına asfalt

Kütahya’da Kundukviran bahçe yollarında, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince soğuk asfalt kaplama işlemi tamamlandı.

KÜTAHYA 23.08.2022, 11:11
Kundukviran yollarına asfalt

Kütahya’da Kundukviran bahçe yollarında, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince soğuk asfalt kaplama işlemi tamamlandı.

Kütahya’nın doğa ile iç içe olan bahçelerinin yer aldığı Kundukviran mevkiisin de uzun yıllardır yapılmayan bahçe yolları, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri tarafından soğuk asfalt ile kaplandı.

Özellikle kış aylarında hemşehrilerimizin sıkıntı yaşadığı bahçe yolları artık sorun olmaktan çıktı. Yapılan soğuk asfalt kaplama ile birlikte vatandaşların bahçe yolları artık daha konforlu bir şekilde kullanıyor.

Yorumlar (0)
29°
parçalı bulutlu