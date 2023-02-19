Kumbarasını depremzedelere bağışlayan Ömer Faruk’a Başkan Işık’tan jest

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, elektrikli kaykay almak için biriktirdiği parasını depremzedeler için bağışlayan Ömer Faruk’a kaykay alma sözü verdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerden sonra tüm ülkemizde olduğu gibi Kütahya’mızda da 7’den 70’e herkes seferber olmaya devam ediyor. Kütahyalı minik Ömer Faruk ve ağabeyi Hasan Basri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a kumbaralarında biriktirdikleri paraları teslim ederek depremzede çocuklar için bağışladı. Hayali olan elektrikli kaykayı almak için para biriktirdiğini, deprem olunca da bu parayı bağışlamaya karar verdiğini söyleyen 9 yaşındaki Ömer Faruk, sergilediği davranışla herkesi duygulandırdı. Ömer Faruk’un bu fedakârlığının çok önemli olduğunu belirten Başkanımız Işık, minik hemşehrimizin hayali olan elektrikli kaykayı alacağının sözünü verdi.

Ömer Faruk’ın duyarlı davranışı karşısında duygulanan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, elektrikli kaykay sözü vererek, “Ömer Faruk ve ağabeyinin kumbaralarında biriktirmiş olduğu bu paralı bize inanıp, güvenip getirmelerinden çok memnun olduk. Kendisine, ağabeyine ve annesine çok teşekkür ediyorum. Ben de Ömer Faruk’a yaptığı bu güzel hareketten dolayı şöyle bir söz vereyim. İnşallah bu sıkıntılı dönemi atlattıktan sonra sen elektrikli kaykayı alacağın zaman buraya gel, onu ben alıp sana vereyim. Bu güzel davranışının karşılığında ben de sana böyle bir jest yapmış olayım. Bir daha para biriktirmene gerek yok. Elektrikli kaykayını alacağın zaman geldiğinde onu biz alıp sana vereceğiz. Her iki yavrumuza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yardımı alan depremzede çocuklarımız da çok mutlu olacaklar” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk, “Elektrikli kaykay almak için biriktirdiğim parayı depremden etkilenen kardeşlerimiz için bağışlamak istedim. Bir hayalim vardı, o da elektrikli kaykay almaktı. Biraz daha para biriktirip onu alacaktım. Deprem olunca biriktirdiğim parayı bağışlamaya karar verdim. Belediye Başkanımıza geldim ve parayı verdim” diyerek ağabeyiyle biriktirdiği paraları teslim etti.