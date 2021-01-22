Kulüplere yapılacak yardımları istişare ettiler

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek, amatör spor kulüplerine yapılacak yardımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette amatör spor kulüplerine yapılacak yardımlarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Pandemi süreci nedeniyle yardımların yapılmadığını belirten Başkan Işık, Kütahya Belediyesinin spora ve spor kulüplerinin yanında olan bir belediye olduğunu ifade etti. ASKF Başkanı Cengiz ise Başkan Işık’a yapılan çalışmalardan ve yardımlardan dolayı teşekkür etti.