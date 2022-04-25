"Kültür ve kültürel değerler ile birlikte sanat ve sanatçıya sahip çıkan bir belediyeyiz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Germiyan Sokak’ta yer alan UNESCO Konağı’nda faaliyet gösteren sanatçıları ve konağı ziyaret etti.

Germiyan Sokak’ta yer alan UNESCO Konağını, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP KAÇEP Kütahya Komisyon Başkanı Hülya Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık ile birlikte ziyaret eden, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konak hakkında bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Belediyesi olarak kültür ve kültürel değerler ile birlikte sanat ve sanatçıya sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile UNESCO Konağı’nda Kütahya’nın el emeği göz nuru eserlerini sergiliyoruz. Bu eserlerimizi önce Kütahya’ya ve bölgeye daha sonra da dünyaya tanıtıyoruz. Ayrıca konakta kursiyerlere verilen kurslar ile Kütahya’nın hazinesi olan el sanatları gelecek kuşaklara da aktarılıyor” dedi.