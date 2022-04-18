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Kulak burun boğazda tez başarısı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalından (AD) Arş. Gör. Dr. Zuhal Zeybek Sivas, Tez Savunma Sınavı’nda başarılı oldu.
KÜTAHYA 18.04.2022, 11:24
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalından (AD) Arş. Gör. Dr. Zuhal Zeybek Sivas, Tez Savunma Sınavı’nda başarılı oldu.
Sınavda jüri üyesi olarak; KSBÜ Kulak Burun Boğaz AD Başkanı Prof. Dr. Fatih Oğhan, KBB Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Yıldırım ile Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi KBB AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kemal Kahveci yer aldı.
Tez Savunma Sınavı’nda başarılı olan Arş. Gör. Dr. Zuhal Zeybek Sivas’ı, jüri üyeleri ve KBB AD akademisyenleri tebrik ettiler.