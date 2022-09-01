Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Roman Vatandaşlara Yönelik Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030)
Kulak burun boğaz hastalıklarında sınav başarısı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Anabilim Dalından (AD) Arş. Gör. Dr. Zuhal Zeybek Sivas, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavında başarılı oldu.
KÜTAHYA 01.09.2022, 10:41
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Anabilim Dalından (AD) Arş. Gör. Dr. Zuhal Zeybek Sivas, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavında başarılı oldu.
Sınavda jüri üyesi olarak; KSBÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD Başkanı Prof. Dr. Fatih Oğhan, KBB Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nadir Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Buğra Subaşı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı Prof. Dr. Canan Balcı ile Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın yer aldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
|4
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
26
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü