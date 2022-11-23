KÜKAD Makrodakdili hastası Esila’ya umut oldu

Makrodakdili hastası olan ve doktorların ayağı kesilecek dediği Esila, Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD)’ın düzenlediği yardım kampanyası ve girişimleriyle 2. kez ameliyat edildi. Esila artık sağlığına kavuşuyor ve ayakkabı giyebiliyor.

Tavşanlı Dağçeşme Mahallesi’nde ikamet eden Mahmut ve Kezban Balın çiftinin kızı olan 3 yaşındaki Esila’ya doktorlar tarafından makrodaktili teşhisi konuldu. Minik Esila’nın ayağı, vücudunun diğer bölümlerine göre aşırı büyüyordu.

Baba Mahmut Balın, her geçen gün kızının ayağının daha fazla büyüdüğünü ve doğduğundan beri hiç ayakkabı giyemediğini söyleyerek, "Başvurduğumuz doktorlar Esila’nın sağlığına kavuşmasının zor olduğunu ve ayağının kesilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Biz de çaresiz bir şekilde, maddi durumumuzun el verdiği ölçüde araştırmalarımızı sürdürüyorduk” dedi.

O sırada Kütahya Koruyucu Aile Derneği’nin (KÜKAD) Tavşanlı’da çocuklara yönelik kampanyalar düzenlediğini öğrendiklerini kaydeden Baba Mahmut Balın, “Biz de KÜKAD’a başvurduk. Ve artık bundan sonraki araştırmalarımızı Dernek Başkanımız Yasemin Çavdar Hanım ile birlikte yapmaya başladık. KÜKAD sayesinde Türkiye’nin önde gelen tüm hastanelerinde muayene olduk. Fakat hepsi ayağın bilekten kesilmesi gerektiğini söyledi. Ankara’da Prof. Dr. Emre Aksu ile irtibata geçtik ve nihayetinde kızımız 6 ay arayla iki ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu” dedi.

KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar: “Hayırsever vatandaşlarımız kampanyamıza sahip çıktı.”

KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar Esila’yı tanıdıklarında ayağının büyüklüğü nedeniyle yürüyemediğini, parka gidemediğini, insanların bakışlarında verdikleri tepkilerden korktuğunu, bu nedenle evden dışarı çıkamadığını ve ailecek psikolojilerinin bozulduğunu anlattı.

Sol ayağı şekilsiz biçimde hızla büyümeye devam eden Esila için proje başlatarak yardım kampanyası düzenlediklerini dile getiren KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, “İlçemizden ve Türkiye’nin her yerinden hayırsever vatandaşlarımız Esila’ya öyle sahip çıktı ki, kısa süre içerisinde başlattığımız yardım kampanyası ile Esila’nın masraflarını karşılayabilecek miktarda para topladık. Son olarak Ankara’da iletişime geçtiğimiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Aksu tarafından 6 ay arayla 2 ağır ameliyat geçiren Esila’mız sağlığına kavuştu. Ayağı büyümüyor ve diğer ayağı ile aynı numarada ayakkabı da giymeye başladı. Ancak gerekli görüldüğünde tekrar ameliyat durumu söz konusu. Küçücük yaşına rağmen büyük acılar çeken minik Esila’mız artık yaşıtlarıyla oynayabiliyor, parka gidebiliyor, evinde saklanmıyor ve en önemlisi de meraklı bakışlardan kurtuldu. Tüm ailenin ve Esila’nın bozuk olan psikolojisi düzeldi, yüzleri güldü. Bizlerde bu hayra vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Kampanyamıza destek olan hayırsever kardeşlerimize minnettarız. Allah yardımda bulunan herkesten razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Kampanyanın devam ettiğini ve Esila’ya destek olmak isteyen hayırseverlerin Esila için açılan yardım hesabına maddi destekte bulunabileceklerini kaydeden Yasemin Çavdar, Yardım hesabımız ise şu şekilde; Akbank Tavşanlı Şubesi, Kütahya Koruyucu Aile Derneği, TR40 0004 6003 7088 8000 1218 61”