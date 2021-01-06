KÜKAB’da en düşük işçi maaşı 3 bin 200 TL oldu

Kütahya’da, Katı Artık Birliği’nde (KÜKAB) en düşük işçi maaşı 3 bin 200 TL maaş oldu. İmza töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Hizmet İş Sendikası ile KÜKAB arasında imzalanan sözleşme ile birlikte KÜKAB çalışanları en düşük 3 bin 200 TL maaş alacak. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında imzalanan sözleşmede konuşan Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş “İmkanlar zorlanarak imzalanan sözleşmede emekçi kardeşlerimiz yüzünü güldüren Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında hayırlı bir imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Işık, “Bugünde hayırlı bir imza attık. Katı Atık Birliğinin mevcut çalışanları, belediyemizdeki daha önce imzaladığımız sözleşme şartlarına uygun şekilde en az 3 bin 200 TL asgari ücretle çalışabilecek hale geldiler. Bu çalışanlarımızın bir artısı var. Ayrıca günlük 15 TL’lik yemek ücretini sözleşmeye yazdık. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarımızın bu güne kadar yaptığı işlerden memnunuz Katı Atık Birliği olarak. Zor dönemde zor işler başardılar. Bundan sonraki iki yıllık dönemde de Kütahya Belediyesi’nin şirketinde çalışan işçilerimize verdiğimiz haklara benzer şekilde, aynı şartlarda iyileştirilerek ücretleri artacak şekilde sözleşmemizi imzaladık” dedi.