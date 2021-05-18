Kudüs şehitleri için gıyabi cenaze namazı ve basın açıklaması

Kütahya’nın Emet ilçesinde faliyet gösteren STK’lar tarafından ikindi namazının ardından Kudüs’te şehit olan müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Çarşı Camii’nde kılınan namaz sonrası dernekler tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, ’’Terör örgütü İsrail, 1948 yılından itibaren sistemli olarak devam ettirdiği saldırı ve katliamlarında; Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye, evlerinden ve topraklarından çıkarmaya, masum insanları tutuklamaya, tecavüz, küstahlık ve şımarıklığına Dünya kamuoyunun gözü önünde devam etmektedir. Terör örgütü İsrail’in mübarek Ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı’nda devam ettirdiği saldırılarda; 200’e yakın Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Binlerce Filistin’li kardeşimiz yaralandı. Şehit olanların 60’ı çocuk yaşta Filistin’li kardeşlerimiz. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür’’ ifadeleri kullanıldı.

Bildirinin okunmasının ardından şehit olanlar için dualar edildi.