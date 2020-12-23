Küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 2020 Yılı Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi kapsamında küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 2020 Yılı Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi kapsamında küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandığını belirtti.