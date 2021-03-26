banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'de o ismin korona testi pozitif!
Fenerbahçe'de o ismin korona testi pozitif!
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu!
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu!
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu!
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu!
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı

Küçükbaş hayvanlara uygulanan karantina kararı kaldırıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle 9 köye ve 8 mahalleye uygulanan hayvan giriş ve çıkışı yasağı sona erdi.

KÜTAHYA 26.03.2021, 19:19
4
Küçükbaş hayvanlara uygulanan karantina kararı kaldırıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle 9 köye ve 8 mahalleye uygulanan hayvan giriş ve çıkışı yasağı sona erdi.

Emet Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemize bağlı Doğanlar köyünde Koyun-Keçi çiçeği olarak bilinen hastalığının görülmesi nedeniyle Yenice, Doğanlar, Samrık, Umutlu, İğdeköy, Yağcık, Kırgıl, Kabaklar ve Katrandağı köyleri ile Dere, Esentepe, Akpınar, Cumhuriyet, Çalcağıl, Kapaklıca, Hamam ve Kaynarca mahallelerine 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar küçükbaş hayvan giriş-çıkışları ile hayvanların merada otlatılması yasaklanmıştı. Bugün yapılan kontrol sonucu hastalık riskinin ortadan kalktığı ve karantina kararının sonlandırılmasına karar verildi’’ ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar (0)
banner422
açık