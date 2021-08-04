banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''

Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 04.08.2021, 17:20
Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner hekimlerimiz tarafından ilçemize bağlı köylerde küçükbaş hayvanlara programlı aşılamaları ve küpeleme işlemleri aralıksız olarak yapılmaktadır. Çalışmalarımız ilçe merkezi ve köylerimizde devam edecektir. Çalışmalarımızda bizlere her türlü kolaylığı sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar (0)
33°
açık